Candaş Tolga Işık da çekildi: Halk TV, Tele1'den meslektaşlarım rekor kırarken...

01 Ekim 2021 Cuma, 16:06

Sanatçı Güvenç Dağüstün, "En İyi Erkek Şarkıcı" dalında aday gösterildiği Hürriyet Gazetesi'nin Altın Kelebek Ödülleri'nden çekildiğini açıklamıştı. Dağüstün'ün ardından gazeteci Candaş Tolga Işık da çekilme kararı verdiğini duyurdu.

Işık, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Halk TV'den Tele 1'e birçok kanalda meslektaşlarım reyting rekorları kırarken hiçbirinin aday dahi gösterilmemesi adil bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Işık'ın açıklaması şöyle:

"Hürriyet Altın Kelebek ödüllerine başta 'haber program' olmak üzere birkaç dalda aday gösterilmişim. Ancak Halk TV'den Tele 1'e birçok kanalda meslektaşlarım reyting rekorları kırarken hiçbirinin aday dahi gösterilmemesi adil bulmuyorum. Kıymet verip oy veren herkese çok teşekkür ederim ancak böyle bir üdlü de adaylığı da kabulllenmem ve kabul etmem söz konusu değildir."





