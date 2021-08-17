Bakan Elvan'dan "Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolar" yanıtı

17 Ağustos 2021 Salı, 12:24

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Demirören Holding’in 2018 yılında Doğan Medya’yı satın almak için Ziraat Bankası’ndan çektiği 750 milyon dolarlık krediye dair soru önergesine verdiği yanıta tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antmen, Ziraat Bankası’nın çiftçiyi desteklemesi gereken halkın bankası olduğunu belirtti. Antmen, “Buradan Demirören Holding’e bir medya grubunu satın alması için 750 milyon dolar ödenmiş. Bu para vatandaşın parası. Bu paranın 3 yıldır geri ödemesi başlamamış belli. Tek kuruş ödememişler. Çiftçi kan ağlarken, vatandaş açlıktan intihar ederken, yoksulluk altında ezilen vatandaşın parasını holdinge peşkeş çekmişler. Ben iktidara şahsi paralarını sormadım, halkın parasını sordum. Vatandaşın ve yetim hakkının parasını sorduğum önergeye ‘Bankacılık sırrı ve müşteri sırrı’ diyorsan orada soygun ve talan vardır demektir.” dedi.

CHP’li Vekil açıklamasında şunları kaydetti:

“Yaşanan süreçten ve iktidarın sessizliğinden anlaşılıyor ki Demirören Holding çektiği krediyle ilgili hiçbir geri ödeme yapmamış. Demek ki Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları bu nedenle varlık fonuna alındı ve denetimden kaçırıldı. Kamu bankalarındaki kaynaklar çiftçi ve esnaftan esirgeniyor. Ziraat Bankası çiftçinin traktörüne, evine ve tarlasına el koyuyor ama iş Demirören Holding’in borçlarına gelince banka yönetimi ve iktidar ortada yok. Varlık fonuna devredilen banka ve şirketlerin Sayıştay denetimine açılması gerekiyor.

Buradan önergemdeki soruları yeniden soruyorum:

1 - Demirören Holding, 2018 yılında Doğan Medya’yı satın almak için Ziraat Bankası’ndan çektiği 675 milyon dolarlık kredinin şu ana kadar ne kadarını ödemiştir?

2 - Faiz ödemesi yapılmış mıdır? Bu faiz tutarı şu anda ne kadardır?

3 - Kredi borcu ödenmediyse icra ve takip işlemleri başlatıldı mı?

4 - Ziraat Bankası Ocak 2018 yılından bu yana kaç takip ve icra işlemi başlattı? Bu kredileri çeken meslek grupları nelerdir? Banka; bahsi geçen süre zarfında kaç taşınmaz ve taşınır mülke haciz işlemi uygulamıştır? Bunlar nelerdir?”