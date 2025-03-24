Candaş Tolga IşIk'tan 'suskunluk' eleştirilerine yanıt

Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:08

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:08

19 Mart sabahı evinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart sabahı 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanması, ülke çapında büyük yankı uyandırdı.

15 milyon yurttaş, sandıkta İmamoğlu'na desteğini gösterirken, 19 Mart'tan bu yana tepkiler dinmek bilmedi. Pek çok ünlü isim konuya dair sert eleştirilerde bulunurken, bazı isimler ise sessiz kalmayı tercih etti. Bu isimler arasında yer aldığı düşünülen Candaş Tolga Işık, sosyal medya takipçilerinden gelen yoğun eleştirilere maruz kaldı.

IŞIK: 'BEN SESSİZ DEĞİLİM'

YouTube'daki KAFA TV kanalında düzenli olarak gündeme dair konuları ele alan ve ünlü isimleri ağırlayan Candaş Tolga Işık, sosyal medya kullanıcılarının 'sessiz kaldığı' yönündeki eleştirilerine yanıt verdi. Dün gece, KAFA TV'de İlber Ortaylı ile yaptığı yeni bölümün tanıtımını yayınlayan Işık, bu vesileyle konuya açıklık getirdi.

"Benim günlerdir sessiz olduğum yalan. Aksine, İsmail Saymaz'a yurt dışı yasağı geldiği gün buna ilk tepkiyi verenlerden biri benim" diyerek eleştirilere yanıt veren Işık, tweet veya story atmak yerine mahkeme kapısında beklediği için linç edilmeyi kabul etmediğini söyledi.

KAFA TV'nin sessiz kalmadığını vurgulayan Işık, ayrıca "Neredesin, sesin çıkmıyor, korktun mu?" tweetleri atan bazı kişileri engellediğini de kabul ederek özür diledi. Son olarak, "Bizi bir avuç tırsak-ılık tip gibi gösterenleri Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullanan Işık, takipçilerini İlber Ortaylı ile yaptığı yeni KAFA TV bölümünü izlemeye davet etti.