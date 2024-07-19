Çankaya Belediyesi 2 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:25

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:25

Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak, daha yeşil ve sürdürülebilir bir kent ortamı yaratmak için çalışıyor. Çankaya Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkları ilçedeki konteynerlerin yanı sıra 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Geri Dönüşüm Merkezi aracılığıyla topluyor.

ÇANKAYA SIFIR ATIK İÇİN ÇALIŞIYOR

Çankaya Belediyesi, 1 Nisan-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında geri dönüşüme yönelik olarak 1 milyon 902 bin 362 kilogram atığı ekonomiye kazandırarak doğa ve çevre sağlığına katlı sağladı.

Çankaya Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile ambalaj atığı, tekstil atığı ve bitkisel atık yağlar ile yaklaşık 2 bin ton atığın geri dönüşümü sağlandı. Poşet, kutu, konteyner, kumbara, Mobil Atık Getirme Merkezi ve 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ile Geri Dönüşüm Merkezinden 1.507 ton ambalaj atığı toplayan ekipler, sokaklar ve caddeler ile atık getirme merkezlerinde bulunan tekstil kumbaraları ile de 207 ton tekstil atığını ekonomik döngüye geri kazandırdı.

189 TON ATIK YAĞ TOPLANARAK ÇEVRE TEMİZLİĞİ SAĞLANDI

Belediyeye bağlı Çankaya Evleri, Zabıta noktaları, muhtarlıklar ve atık getirme merkezleri ile atık yağ üreticilerine tedarik edilen bitkisel atık yağ bidonları ile 189 ton bitkisel atık yağın kaynağından ayrı bir şekilde toplanması sağlanırken 62 işyerinin denetimi gerçekleştirilerek 6 adet biriktirme ekipmanı talebi de karşılandı. Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması için nisan ayından bu yana iç mekanlara 20 adet geri dönüşüm kutusu ve 24 adet de geri dönüşüm konteyneri (ambalaj-cam-giysi) yerleştirildi. Bugüne kadar iç mekanlara 30 bin adet geri dönüşüm kutusu dağıtılırken 1.750 adet geri dönüşüm konteyner desteği sağlandı. Dört aylık süreçte belediye ekiplerine atık boşaltma, konteyner, konteyner arıza giderme, konteyner yer değiştirme, evsel atık yağ teslimi ve eğitim bilgilendirme olmak üzere 2 bin 377 adet talep iletilerek çözüme kavuşturuldu.

ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREN EĞİTİMLER

Çankaya Belediyesi, Türkiye Ormancılar Derneği ve Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi işbirliği ile çevrenin korunması ile ilgili ortak projeler ve etkinlikleri hayata geçiriyor. Çocukların daha yaşanabilir bir dünyada hayatlarını sürdürmeleri için eğitimler düzenleyen belediye, öğrenci, öğretmen ve vatandaşların çevre bilinci kazanmalarına katkı sağlıyor. Bu doğrultuda 619 katılımcıya Alacaatlı Geri Dönüşüm Merkezi'nde sıfır atık eğitimi gerçekleştiren Belediye, 2 bin 750 adet bilgilendirici materyali de öğrenci ve vatandaşlarla buluşturdu.



