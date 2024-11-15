Canlı yayında fenalaştı: Songül Karlı apar topar hastaneye kaldırıldı
Mide ve bağırsak sancısı yaşayan ünlü sunucu Songül Karlı, Sana Değer programını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Partneri Uğur Arslan, Karlı’nın hastanede doktor kontrolünde olduğunu açıkladı.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son dönemde hem estetik değişimleri hem de Uğur Arslan ile sunduğu Sana Değer programıyla sıkça gündeme geliyordu. Ancak Karlı, canlı yayında yaşadığı rahatsızlıkla sevenlerini korkuttu.
Program sırasında sık sık karnını tutan Karlı, mide ve bağırsak sancısı nedeniyle yayına devam edemedi ve programı yarıda bıraktı.
Karlı'nın partneri Uğur Arslan, Karlı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak şunları söyledi:
"Songül burada değil. Songül’ü hastaneye götürdüler. Ani bir mide bağırsak sancısı oluştu ve bir türlü geçiremedik. Şu an doktor kontrolünde."
Etiketler: #songül karlı #Uğur Arslan
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