Canlı yayında görülmemiş protesto: 'Demokrasi Marenası'
Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası programının yayın yasağı nedeniyle Müjdat Gezen, aynı saatlerde çıktığı programda Uğur Dündar'ın bal mumu heykeli ile konuştu.
TELE1 televizyonunda yayın yapan Uğur Dündar’a Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından beş program “Demokrasi Arenası” programına çıkmama cezası verilmişti.
Dündar’ın yerine yazarımız Müjdat Gezen, “Demokrasi Marenası” adlı programı yaptı. Gezen’in ilk konuğu “Uğur Mündar”dı. Gezen, program boyunca Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yaptırdığı Dündar’ın balmumundan heykeli ile sohbet etti.
Gezen, programda, “Su içeceğim yahu susuyorum ama görülüyor ki sen de susuyorsun. Fakat bazen susmak konuşmaktan daha etkilidir” diyerek verilen cezaya gönderme yaptı.
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