Cansever kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı

Yaşamını Almanya’da sürdüren şarkıcı Cansever, sosyal medya hesabından lösemi tedavisi gördüğünü açıklayarak bir süre sahnelere ara verdiğini duyurdu.

Cansever açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Basında da duyduğunuz gibi bana bir lösemi teşhisi konuldu, yani kan kanseri. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor; herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya’dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah’ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah i, her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum."