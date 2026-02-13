Beren Saat kariyerinde bir değişiklik yaparak müziğe yöneldi. Beren Saat'in CapitaliZoo şarkısının sözleri araştırılmaya başlandı. Peki, CapitaliZoo ne demek? Beren Saat CapitaliZoo sözleri
CAPİTALİZOO NE DEMEK?
CapitaliZoo kelimesinin tek başına bir anlamı bulunmamaktadır. Capital İngilizcede başkent, sermaye ya da büyük harf anlamına gelirken, zoo ise hayvanat bahçesi anlamına gelir.
BEREN SAAT ŞARKI SÖZLERİ
Sana ait olmayacak kadar cesurum
Seçtiğim kökleri söküp alacak kadar güçlüyüm
İçimdeki çocuk “Uyum sağlamak istemiyorum” diyor
Ve o dürüst, potansiyel bir dâhi
Çünkü biz vahşi yaratıklarız
CapitaliZoo’da sergilenen
Ben mi deliyim yoksa bu kadim bir davranış kodu mu?
Sen en iyi halini getirsen iyi olur
CapitaliZoo’ya katlanamıyorum
Sen en iyi halini getirsen iyi olur
CapitaliZoo’ya katlanamıyorum
Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum
(Kedi, kedi, kedi, kedi)
Niyetlerimin zararsız kalacağına güveniyorum
(Zararsız, zararsız)
Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum
(Kedi, kedi, kedi, kedi)
Sınırsız hissediyorum, inkâr edemezsin
(İnkâr et, inkâr et, inkâr et)
Sen en iyi halini getirsen iyi olur
CapitaliZoo’ya katlanamıyorum
Sen en iyi halini getirsen iyi olur
CapitaliZoo’ya katlanamıyorum
Sen en iyisini getirsen iyi olur
Sen en iyisini getirsen iyi olur
(En iyisini)
Sen en iyisini getirsen iyi olur
Sen en iyisini getirsen iyi olur
Benden en iyisini getirmemi istiyorsun