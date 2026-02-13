Beren Saat kariyerinde bir değişiklik yaparak müziğe yöneldi. Beren Saat'in CapitaliZoo şarkısının sözleri araştırılmaya başlandı. Peki, CapitaliZoo ne demek? Beren Saat CapitaliZoo sözleri

CAPİTALİZOO NE DEMEK?

CapitaliZoo kelimesinin tek başına bir anlamı bulunmamaktadır. Capital İngilizcede başkent, sermaye ya da büyük harf anlamına gelirken, zoo ise hayvanat bahçesi anlamına gelir.

BEREN SAAT ŞARKI SÖZLERİ

Sana ait olmayacak kadar cesurum

Seçtiğim kökleri söküp alacak kadar güçlüyüm

İçimdeki çocuk “Uyum sağlamak istemiyorum” diyor

Ve o dürüst, potansiyel bir dâhi

Çünkü biz vahşi yaratıklarız

CapitaliZoo’da sergilenen

Ben mi deliyim yoksa bu kadim bir davranış kodu mu?

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo’ya katlanamıyorum

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo’ya katlanamıyorum

Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Niyetlerimin zararsız kalacağına güveniyorum

(Zararsız, zararsız)

Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Sınırsız hissediyorum, inkâr edemezsin

(İnkâr et, inkâr et, inkâr et)

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo’ya katlanamıyorum

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo’ya katlanamıyorum

Sen en iyisini getirsen iyi olur

Sen en iyisini getirsen iyi olur

(En iyisini)

Sen en iyisini getirsen iyi olur

Sen en iyisini getirsen iyi olur

Benden en iyisini getirmemi istiyorsun