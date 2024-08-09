Cate Blanchett, gişe rekortmeni filmde sandviç karşılığı oynamış!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 13:25

Güncelleme: 09.08.2024 - 13:25

Cate Blanchett, 'Yüzüklerin Efendisi' serisi hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. 55 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, 'Yüzük Kardeşliği' (2001), 'İki Kule' (2002) ve 'Kralın Dönüşü' (2003) filmlerinde oyunculara ücret ödenmediğini belirtti. Peter Jackson'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Elijah Wood, Sean Bean, Ian McKellen, Orlando Bloom, Liv Tyler ve Hugo Weaving'in rol aldığı film serisi, dünya çapında 2,9 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmiş ve birçok ödül kazanmıştı.

Bir programda sunucu Andy Cohen’in kariyerindeki en yüksek kazancını hangi filmden elde ettiğini sorması üzerine Blanchett, 'Yüzüklerin Efendisi' serisinde kimseye ödeme yapılmadığını açıkladı. Blanchett, "Dalga mı geçiyorsun? Hayır, o filmi yapmak için kimseye herhangi bir ücret ödenmedi. Film vizyona girdikten sonra elde ettiğim kârdan da pay almadım" dedi.

Blanchett, seride yer alırken sadece "bedava sandviç" aldığını ve bunun kendisini beslediğini esprili bir dille ifade etti. Sunucu Cohen’in en çok para kazandığı filmi sorması üzerine Blanchett, kadınların genellikle daha düşük maaş aldığını belirtti.

Orlando Bloom, daha önce Howard Stern’in programında 'Yüzüklerin Efendisi' üçlemesi için aldığı toplam 175 bin doları hayatının en büyük hediyesi olarak nitelendirip, bu paranın yarısına yine de aynı projeyi yapacağını söylemişti.