Çatlak ve kuruyan elleri pamuk gibi yapıyor.. En etkili bakım tekniğiymiş

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 22:06

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 22:06

Kış aylarında cilt bakımı için işinize yarayacak doğal bir yöntemi sizler için derledik. Günlük hayatta düzenli el yıkamadan sonra ellerimizin aşırı kuru hissetmesi kuşkusuz normaldir. Ancak soğuk veya sıcaktan etkilenen eller; sıcak su, nem gibi bazı nedenlerden ötürü yıpranabiliyor.

Ellerin çabuk kırışması, çatlaması ve sertleşmesi en sık karşılaşılan durumlardan biri olarak bilinmektedir.

Ellere ne kadar özen gösterilse de, özellikle kimyasal içerikli ürünler ile temas halinde olduğu zaman bu durumu sürekli yaşayamak mümkün oluyor.

Ancak ellerinize kimyasal ürünler kullanmadan evde doğal nemlendirici bakım ürünleri hazırlayabilirsiniz. Sizlere şimdi kuru ve çatlak elleri anında nemlendiren doğal bir yöntemden bahsedeceğiz..

Avokado, harika nemlendirme yeteneğine sahiptir ve birçok vitamin içerir. Yarım olgun avokadoyu 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, 1 çay kaşığı jojoba yağı ve yarım çay kaşığı limon suyu ile karıştırmak kuru ellerinizi kurtarmaya yetecektir.

Biraz yulaf ekleyerek karışımı daha da güçlü hale getirmek mümkündür.

Maskeyi 10-15 dakika ellerinize uygulayabilir ve daha fazla emilim için bir miktar folyo ile de kaplayabilirsiniz. 15 dakika geçtikten sonra maskeyi ılık suyla temizlemeniz yeterli olacaktır. Bu uygulamayı 15 günde bir yapmak bile çatlayan ve kuruyan ellerinizi kurtarmaya yetecektir.

ZEYTİNYAĞI + ŞEKER MUCİZESİ

Malzemeler





- 1 çorba kaşığı zeytinyağı





- 1 çorba kaşığı şeker





Nasıl yapılır?





*Avucunuzun içine şekeri koyun ve üstüne zeytinyağı dökün.

*Zeytinyağı ile ıslanan şekeri tıpkı peeling uygular gibi ellerinizin arasında ovalayın.

*Araları dahil tüm parmaklarınıza ve ellerinizin üst yüzeyine aynı işlemi uygulayın.

*30 saniye uygulama yaptıktan sonra 30 saniye kadar bekleyin ve ellerinizi ılık suyla yıkayın ve yumuşak bir havluyla kurulayın.

Bu etkili yöntem sayesinde de cildiniz yumuşacık olacaktır.