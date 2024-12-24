Çatlaklara ve cilt lekelerine son veriyor: Doğum sonrası oluşan çatlaklardan kurtulmanın 6 doğal yolu

Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:36

Güncelleme: 24.12.2024 - 10:36

Hamilelik süreci, kadın vücudunda birçok fiziksel değişikliği beraberinde getirir. Bunlardan biri de doğum sonrası ortaya çıkan çatlaklardır. Çatlaklar, cilt dokusunun gerilme nedeniyle yırtılması sonucu oluşur ve genellikle karın, basen, göğüs ve kalça bölgelerinde görülür. Estetik kaygılar yaratabilen bu durumdan doğal yöntemlerle kurtulmak mümkündür. Peki, hangi doğal yöntemler çatlaklara ve cilt lekelerine son veriyor? İşte, doğum sonrası oluşan çatlaklardan kurtulmanın 6 doğal yolu...

DOĞUM SONRASI OLUŞAN ÇATLAKLARDAN KURTULMANIN 6 DOĞAL YOLU

1. Nemlendirici yağlarla masaj

Doğal yağlar, cildi besler ve elastikiyetini artırır.

Badem yağı:

E vitamini açısından zengin olan badem yağı, cildi nemlendirir ve çatlakların görünümünü azaltır.

Hindistancevizi yağı:

Kolajen üretimini destekleyerek çatlakların azalmasına yardımcı olur.

Zeytinyağı:

Antioksidan özelliği sayesinde cildi yeniler.

Nasıl uygulanır?

Yağı çatlak olan bölgeye sürün ve dairesel hareketlerle masaj yapın. Her gün düzenli olarak uygulayın.

2. Aloe vera jeli

Aloe vera, cildi yenileyen ve nemlendiren bir bitkidir.

Taze aloe vera yaprağını kesin ve jelini çatlak olan bölgeye uygulayın.

20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

3. Şeker peelingi

Şeker, ciltteki ölü hücreleri temizleyerek yenilenmeyi teşvik eder.

1 yemek kaşığı şekeri biraz limon suyu ve badem yağıyla karıştırın.

Karışımı haftada 2-3 kez çatlakların üzerine nazikçe masaj yaparak uygulayın.

4. Yumurta beyazı maskesi

Yumurta beyazı, protein ve amino asit içeriğiyle cildi sıkılaştırır.

1 yumurta beyazını çatlak olan bölgeye sürün ve kuruyana kadar bekleyin.

Soğuk suyla duruladıktan sonra nemlendirici sürün.

5. Patates suyu

Patates suyu, cilt yenilenmesini destekleyen mineraller ve vitaminler içerir.

İnce dilimlenmiş patatesleri çatlak olan bölgelere sürün.

10-15 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın.

6. Bol su tüketimi

Cilt elastikiyetini artırmak için vücudun iyi nemlenmesi gerekir. Günde en az 2 litre su içmek, çatlakların oluşumunu önlemede ve mevcutların görünümünü azaltmada etkilidir.