Çay tarlalarında ekiliyor: Lezzeti ve iriliği ile dikkat çekiyor

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:26

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:26

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinden yıllar önce Gürcistan’ın Batum eyaletinden getirilerek çay tarlalarına ekilen mandalina fidanlarının verimleri görenleri şaşkına çeviriyor. Portakal büyüklüğünde olan mandalinaların 7 tanesi bir kiloyu buluyor. Aynı zamanda oldukça sulu ve lezzetli olan mandalinalar bölgenin vazgeçilmezi çay tarlalarının yerini alıyor.

Geleneksel yöntemlerle toplanan mandalinaları bölge halkı genellikle satmak için değil, kendi ihtiyaçları yada ikramlık olarak üretiyor. Özellikle soğuk kış akşamlarında odun sabasının yanında, sıcak sohbetlerin vazgeçilmezi olan mandalina, ince kabuklu çekirdeksiz yaklaşık 155 gram ağırlığında. İlçede son dönemde ticari potansiyeli olan ürünler arasında yerini almaya başlayan Kemalpaşa mandalinasının yaygınlaştırılarak ekonomiye kazandırılması planlanıyor.

İlçede çiftçilik yapan Vasvi Kazanç (50), geçim kaynakları çay ve mandalina olduğunu söyledi. Kazanç konuşmasında "Atalarımız yollar önce bu topraklara mandalina fidanı dikmiş bizde bunu sürdürüyoruz. Bölgede fabrikamız olsa elimizde olan mandalinamızı yada portakalımızı verip Pazar arama derdinden kurtuluruz” dedi.