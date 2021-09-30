Caz sanatçısı Cohen, Türkiye'deki ilk 'senfonik' konserini Ankara'da verecek
Ünlü caz sanatçısı Avishai Cohen, 7 Ekim'de Trio olarak, 8 Ekim'de ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile sahne alacak
DownBeat dergisince "küresel oranlarda caz vizyoneri" olarak nitelendirilen, Bass Player dergisi tarafından "20. yüzyılın en etkili 100 basçısı"ndan biri ilan edilen Avishai Cohen, Ankaralı sanatseverle buluşacak.
Kontrabasçı, besteci, şarkıcı ve aranjör Cohen, bası ön plana çıkarmak için harcadığı enerji ve cazın sınırlarını zorlamasıyla tanınıyor.
Birçok uluslararası ödülü bulunan sanatçı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının katkılarıyla CSO Ada Ankara'da 2 konser verecek.
Cohen, 7 Ekim'de Trio olarak, 8 Ekim'de ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacak.
AVISHAI COHEN KİMDİR?
Cohen, kökleri İspanya, Yunanistan ve Polonya'da bulunan çok kültürlü bir ailede büyüdü.
Sanatçının müzikal yolculuğu 9 yaşından itibaren piyano çalarak başladı. 14 yaşında ailesiyle St. Louis, Missouri'ye taşındıktan sonra basgitar da çalmaya başlayan Cohen, İsrail'e döndüğünde Kudüs'teki Müzik ve Sanat Akademisine katıldı. Cohen, 22 yaşında, 2 yıl orduda görev yaptıktan sonra New York'a taşındı.
Avishai Cohen'in ilk 4 albümü, "Stretch / Concord Records" etiketi altında piyasaya sürüldü, sanatçı 2002'de menajeri Razdaz Recordz ile kendi plak şirketini kurdu.
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