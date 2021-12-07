Celil Nalçakan yardımcı arıyor: Aylık ücret 5 bin 500 lira

Oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yardımcı aradığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2021 Salı, 10:52
Celil Nalçakan yardımcı arıyor: Aylık ücret 5 bin 500 lira
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Oyuncu Celil Nalçakan, aradığı yardımcıyı bulabilmek için sosyal medya hesabından ilan verdi.

Nalçakan, iş ilanında kriterlerini  şöyle sıraladı;

"Haftada 6 gün,günde 12 saat çalışacak sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5500TL'dir."


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