Çeltik diyarında hasat başladı: Tarlalar çamur deryasına döndü

Haziran ayından bu yana yağış almayan Edirne'de son haftalarda etkili olan yağmur, çeltik tarlalarını adeta çamur deryasına çevirirken, üreticiler ise hasatta paletli biçerdöverleri tercih etti.

Türkiye'nin çeltik ambarı olarak bilinen İpsala başta olmak üzere Edirne ve çevre köylerde başlayan hasatta verim üreticiyi sevindirse de fiyatlar beklentiyi karşılamadı.

Yaklaşık 480-500 bin dekar alanda ekilen çeltikte 6 aylık emek dolu süreç sona erdi. Su içinde yetişen çeltik, bu yıl uzun süren kuraklığa rağmen Meriç Nehri üzerindeki proje ve Tunca Nehri'nde yapılan planlı su kullanımı sayesinde su sıkıntısı yaşamadan büyüdü.

Hasat edilen çeltikler tarladan doğrudan kurutma tesislerine gönderiliyor. Biçim sahalarına yakın alanlarda kurulan makinelerde kömür yakıtıyla 60 dereceye ulaşan sıcaklıkta yapılan kurutma işlemi yaklaşık 8-10 saat sürüyor. Nem oranı düşürülen çeltik, kabuğundan ayrılarak fabrikalara sevk ediliyor.