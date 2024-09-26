Yayınlanma: 26.09.2024 - 14:29

Güncelleme: 26.09.2024 - 14:29

Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından tartışmalar sürerken, yeni bir karar alındı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildiğini kamuoyuna duyurdu. Peki, Cem Garipoğlu'nun neden açılıyor? Cem Garipoğlu ne zaman öldü? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede?

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI NEDEN AÇILIYOR?

Münevver Karabulut cinayetinin ardından yıllar sonra hayatını kaybeden Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin muamma kamuoyunda şüpheler uyandırmıştı. Olayın takipçisi olan Epözdemir mezarın açılması talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Epözdemir, 'Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı'' açıklamasında bulundu.

CEM GARİPOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Cezası kesinleştikten sonra Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Silivri 5 No'lu Cezaevi'ne sevk edilen Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde, tek başına kaldığı üç kişilik koğuşunda, bir ip ve poşet kullanarak intihar etti.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI NEREDE?

Garipoğlu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 17 Aralık 2022'de, Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiası ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru için takipsizlik kararı verildi.