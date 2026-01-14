Cem Yılmaz’dan 'GORA 4 GORA' öncesi spor paylaşımı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, hazırlıkları devam eden yeni filmi öncesinde spora başladı. Form tutan Yılmaz, spor salonunda çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Cem Yılmaz imzalı “G.O.R.A.” serisi, uzun bir aranın ardından yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri öncesinde form tutmak için kolları sıvayan 52 yaşındaki Yılmaz, spor salonunda verdiği pozu “Yeni gelmedik, geri geldik” notuyla paylaştı.

“GORA 4 GORA” EKİBİ BİR ARADA

Heyecanla beklenen “GORA 4 GORA” filmiyle ilgili sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Cem Yılmaz, son olarak filmde rol alacak oyuncularla bir araya geldiği anları da paylaştı.

Filmin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz’ın yanı sıra Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimler yer alıyor.

Cem Yılmaz, katıldığı bir programda filmle ilgili yaptığı açıklamada, sıradan bir devam filmi yapmaktan kaçındığını belirtti. Yılmaz, “Karakteri sabit tutup, öyküyü ya da ortamı değiştirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Yayın tarihi henüz açıklanmayan “GORA 4 GORA” hakkında detaylar da paylaşan ünlü komedyen, filmin süresinin dikkat çekici olacağını vurgulayarak,

“İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir ‘GORA 4 GORA’ macerası var. Kadro çok güzel, kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Heyecanlı, komik ama biraz daha derinlikli bir iş” dedi.