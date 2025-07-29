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Cemre Baysel hayranlarını korkuttu! Hastaneden paylaştı...

Cemre Baysel hayranlarını korkuttu! Hastaneden paylaştı...

29.07.2025 10:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cemre Baysel hayranlarını korkuttu! Hastaneden paylaştı...

Cemre Baysel, göğsündeki yaklaşık 8 yıllık kitlenin iyi huylu olduğunu öğrenince rahatladı. Altunizade'deki özel hastanede başarılı bir operasyon geçiren oyuncu, sağlık durumunu sosyal medyada paylaştı.

Oyuncu Cemre Baysel, yaklaşık 8 yıldır göğsünde bulunan ve zamanla büyüyen bir kitle nedeniyle operasyon geçirdi. İstanbul Altunizade'deki özel bir hastanede yapılan cerrahi müdahalenin ardından, kitlenin iyi huylu olduğu belirlendi. Bu gelişme, hem oyuncuya hem de sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.

'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet', 'Baht Oyunu' ve 'Sakla' gibi yapımlarla tanınan Baysel, ameliyat sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hastane yatağında çekilen bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu, "Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerinizi görüyor ve hissediyorum. İyiyim, daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

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Baysel’in paylaşımının ardından hayranlarından destek ve geçmiş olsun mesajları yağdı. 

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