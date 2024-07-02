Cengiz Kurtoğlu'ndan tartışma yaratacak açıklama: 'Rezalet işler'

Cengiz Kurtoğlu, KKTC’de bir konser verdi.

40 yıllık sanat yaşamında pek çok unutulmaz şarkılara imza attığını belirten Kurtoğlu, bu sayede her kesim tarafından hâlâ konserlerde yoğun ilgiyle karşılaştığını söyledi.

Ameliyatla kilo verdikten sonra giyiminde artık daha spor ve rahat kıyafetler tercih ettiğini söyleyen Cengiz Kurtoğlu; "Yıllarca papyon ve kravatla sahne aldıktan sonra bu rahatlığı sonuna sahnemde de gösteriyorum” dedi.



Sanatçıya yeni şarkı veya albüm var mı diye sorulduğunda; "Yok, artık gerçekten uğraşamıyorum. Hatta 6 yıldır her şeyi hazır olan bir şarkım var, stüdyoya girip okuyamadım" diye cevapladı.

Cengiz Kurtoğlu'na AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığıyla ilgili soruya; "Biz, onunla 40 yıllık ağabey - kardeşiz. Özellikle ‘Duyanlara Duymayanlara’ ve Karadeniz şarkılarımı çok beğenir. O ülkemizin aynı zamanda baş komutanıdır" cevabını verdi.