Global rap sahnesinin en popüler isimlerinden Central Cee için ortaya atılan iddia sosyal medyayı karıştırdı. Peki, Central Cee kimdir? Central Cee kaç yaşında, nereli? Central Cee Müslüman mı oldu?

CENTRAL CEE KİMDİR?

Oakley Neil HT Caesar-Su veya bilinen sahne adıyla Central Cee, 4 Haziran 1998'de Ladbroke Grove'da dünyaya geldi. Annesi İngiliz, babası Çin asıllı Guyanalıdır. Okul yıllarında sesiz bir çocuk olarak bilinen Cee, Digga D ile aynı okulda okumuştur.

CENTRAL CEE'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Cee, 16 yaşındayken okuldan ayrılmış ve bir ayakkabı dükkanında çalışmaya başlamıştır, ilk şarkısı burada çalışırken çıkan Cee, Day in the life adlı parçasıyla ün kazanmıştır. Günümüzde birçok kişi ile şarkı yapan Cee kendisini UK drill'i dünyaya yayan kişi olarak gördüğünü söyler.

CENTRAL CEE MÜSLÜMAN MI OLDU?

Central Cee, gerçekleştirdiği canlı yayında şehadet getirdiğini belirterek artık Müslüman olduğunu ifade etti. Ünlü rapçi, konuşmasında "Şehadet getirdim, yeni bir ismim var. Artık Müslümanım" sözlerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada kısa sürede viral oldu.