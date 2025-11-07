Türkiye’nin 2025 Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması) temsilcisi Ceren Arslan, 21 Kasım’da Tayland’da düzenlenecek olan 74’üncü Miss Universe yarışması için ülkeye gitti. Peki, Ceren Arslan kimdir? Miss Universe temsilcisi Ceren Arslan kaç yaşında, nereli?

CEREN ARSLAN KİMDİR?

1999 İstanbul doğumlu Ceren Arslan 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Ceren Arslan yurt dışında da eğitim gördü. Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programına katılarak uluslararası deneyim kazanmıştır. İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabilmektedir.

CEREN ARSLAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Kariyerine "Model of Turkey" yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atan Arslan, bu başarısı sayesinde modellik dünyasında tanınmaya başlamıştır. 2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanarak ülkemizi Tayland'da temsil etme hakkı elde etmiştir.

74. MISS UNIVERSE GÜZELLİK YARIŞMASI NEREDE, NE ZAMAN?

Miss Universe 2025, 21 Kasım 2025'te Tayland'ın Nonthaburi bölgesindeki Pak Kret'teki Impact Challenger Salonu'nda düzenlenmesi planlanan 74. Miss Universe yarışması olacak. Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, etkinliğin sonunda halefini taçlandıracak.