Ceren Arslan, Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye’nin 2025 Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması) temsilcisi Ceren Arslan, 21 Kasım’da Tayland’da düzenlenecek olan 74’üncü Miss Universe yarışması için ülkeye gitti.

Yarışma öncesi duygularını paylaşan Arslan, “Bayrağımı gururla taşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu süreçte desteğiniz en büyük gücüm olacak” ifadelerini kullandı.

Ceren Arslan ayrıca Brezilya, Nepal, İrlanda ve Namibya’yı temsil eden finalistlerle birlikte çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.