İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Ceren Moray, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimlere, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan operasyon düzenlendi. Peki, Ceren Moray kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceren Moray neden gözaltına alındı? Ceren Moray dizileri...

CEREN MORAY KİMDİR?

Ceren Moray 5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakırlı şair ve yazar Celal Moray ile Kastamonulu Hülya Moray'ın kızlarıdır. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar’da eğitim alan oyuncu, 2005 senesinde Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve 2009 senesinde üniversiteden mezun oldu.

Yüksek lisans yaptığı dönemde babası kalp krizi geçirdi ve bu durum, Moray'ın hayatında radikal değişikliklere sebep oldu. Bu zamanlarda Moray'a dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimini, 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı.

2004 yılında yayımlanan Dayı adlı dizide "Simge" karakterini, 2005 yılında yayımlanan Nefes Nefese adlı dizide ise "Ezgi" karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında yayımlanan Doktorlar adlı dizide Senem karakterini, 2007-2011 yılları arasında yayımlanan Kavak Yelleri adlı dizide "Su" karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayımlanan İşler Güçler adlı dizide "Zehra" karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı dizide ise "Efsun" karakterini canlandırdı. 2014 yılında yayımlanan Bi Küçük Eylül Meselesi adlı sinema filminde "Berrak" karakterini, 2015 yılında yayımlanan Yok Artık! adlı sinema filminde ise "Ebru" karakterini canlandırdı. 2016 yılında yayımlanan Olaylar Olaylar adlı sinema filminde "Merve" karakterini, yine aynı yıl yayımlanan El Değmemiş Aşk adlı sinema filminde ise "Feryal" karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Arada adlı sinema filminde "Ezgi" karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Avlu adlı dizide "Azra" karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayımlanan Öğretmen adlı dizide "Zeynep" karakterine hayat verdi.

Rol Aldığı Sineme Filmi ve Diziler:

Olaylar Olaylar (Merve, Sinema Filmi, 2016)

Yok Artık (Ebru, Sinema Filmi, 2015)

O Hayat Benim (TV Dizisi, 2014 - 2015 -2016)

Bi Küçük Eylül Meselesi (Berrak, Sinema Filmi, 2014)

İşler Güçler (Zehra, TV Dizisi, 2012)

Kavak Yelleri (TV Dizisi, 2007 - 2008 - 2009 -2010)

Doktorlar (TV Dizisi, 2007 - 2008)

Nefes Nefese (Ezgi, TV Dizisi, 2005)

Dayı (Simge, TV Dizisi, 2004)

Serseri Aşıklar (TV Dizisi, 2003)

CEREN MORAY ÖZEL HAYATI

Eylül 2017 tarihinde Fransız sevgilisi Nico Brun ile evlendi. 27 Nisan 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandıkları bildirildi. Moray, daha sonra Eylül 2025'te DJ Doğu Orcan ile dünyaevine girdi.

CEREN MORAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün sabah saatlerinde başlattığı soruşturma kapsamında 19 ünlü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Ceren Moray, İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Deren ve Derin Talu, Hadise, Özge Özpirinççi, Ziynet Sali, , Feyza Altun gibi isimler bulunuyor.