Çermik'te hasat başladı: İlk mahsulün fiyatı el yakıyor

Eşsiz lezzeti ve aroması ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıkça tercih edilen Çermik biberi, tezgahlarda satılmaya başlandı. İlk hasat edilen ürünün kilogramı 450 liradan alıcı buldu. Özellikle sofralarda yemeklerin yanında tüketilen Çermik biberi, oldukça geniş bir pazar ağına sahip. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan zincir marketlerde ve online satış sitelerinde de pazarlanan ürün, hemen her ilden alınabiliyor. Yemeklerin yanında tüketilmesinin dışında kurutma, pul biber ve reçel olarak ta tüketilen Çermik biberinin, aralık ayına kadar üretimi yapılıyor. İlerleyen günlerde, üretimdeki artışla beraber fiyat aralığının normal sınırlara düşmesi bekleniyor.