Çermik'te yılın ilk hasadı başladı: Pazarda 160 lira....

Bu yılın yağış açısından mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte çiftçiler ilk mahsullerini hasat etmeye başladı. Doğal organik ürünlerin yetiştirildiği Çermik ilçesinde, hasat edilen çağlalar, üreticilerin yüzünü güldürdü. Yağışların bereketli geçmesi ile birlikte çiftçiler bu yıl badem hasadında rekoltede rekor kırılmasını bekliyor. Çiftçi İbrahim Karabaş, ''Bu yılın ilk hasadını bahçemizde gerçekleştirdik. Yağışların bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile ürünlerde iyi bir verim bekliyoruz. 2026 yılının tüm üreticiler açısından bereketli geçmesini diliyorum'' dedi

Çağlalar, pazarlarda 130-160 lira arasında alıcı buluyor.