Ceyda Düvenci, Kültür Özel Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi'ne konuk olacak
2023 yılında hizmete açılan Kültür Özel Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi, toplum temelli çalışmalar kapsamında oyuncu yazar Ceyda Düvenci'yi ağırlayacak.
İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin akademik kadrosuyla çalışmalarına başlayan Kültür Özel Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi (KÜLTÜR PDM) nitelikli ruh sağlığı hizmetini toplum genelinde erişilebilir kılmak misyonuyla kapılarını açıyor.
CEYDA DÜVENCİ KONUŞMA YAPACAK
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci buluşma kapsamında, 'özel eğitim ve psikolojik danışmada toplumsal önyargılarla mücadele' başlığında gözlemlerini katılımcılarla paylaşacak.
Üniversitenin Ataköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde 8 Şubat Perşembe saat 11.00'de gerçekleşecek etkinlikte merkez müdürü Prof. Dr. Alim Kaya, ruh sağlığı hizmetleri hakkında da bilgi verecek.
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