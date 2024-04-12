Ceyda Düvenci'nin eski eşlerinden birbirine övgü dolu sözler

Yayınlanma: 12.04.2024 - 10:44

Güncelleme: 12.04.2024 - 10:44

Ceyda Düvenci'nin 2008 – 2013 arasında evli kaldığı iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olmuştu.

Şu an 13 yaşında olan Melisa Akgün, Sıla Gençoğlu'nun geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturduğu 'Zahmet Olmazsa' adlı yeni şarkısını söylemişti.



SILA MELİSA'YA KAYITSIZ KALMADI

Sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gören Melisa Akgün'ün performansına Sıla Gençoğlu da kayıtsız kalmamış ve "Bana en güzel bayram hediyesi Melisa'dan geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Baba Engin Akgün de kızı Melisa'nın performansını büyük bir gururla sosyal medya hesabından; "Güzel kızım çok güzel söylüyorsun" notuyla yayımladı. Bülent Şakrak da "Aşkım" yorumunda bulundu.

Engin Akgün ise daha sonra Bülent Şakrak'a; "Çok içinden söylüyor Bülent baba, sayende" şeklinde karşılık verdi.

Engin Akgün'ün yorumuna da kayıtsız kalmayan Bülent Şakrak; "Estağfurullah Engin baba, ne yaptıysa kendi yaptı benim kuzum. Biz hep birlikte yanındayız sadece" dedi.

2023'TE AYRILMIŞLARDI

Öte yandan 2015'te evlenen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2023'te yollarını ayırmıştı. İkilinin, Ali adında bir oğlu bulunuyor.