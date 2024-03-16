Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı

Oyuncu Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci'nin, radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:59
Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı
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Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, ayrıldıktan 8 ay sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Düvenci, iddiaya göre ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ünlü oyuncu çıkan aşk haberlerinin ardından sessizliğini koruyor.

Düvenci, daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.


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