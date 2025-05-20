AKP'li Rize Belediyesi’nin Madrigal isimli müzik grubunun konserini, gitarist Ceyhun Kaan Karakaş'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımların ortaya çıkmasının ardından iptal etmesi dikkati çekti. Peki, Ceyhun Kaan Karakaş kimdir? Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş nereli, kaç yaşında?

CEYHUN KAAN KARAKAŞ KİMDİR?

Ceyhun Kaan Karakaş, 1992 yılında Kocaeli'nde doğdu. Karakaş, 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisliği alanında başarılı bir şekilde mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi alarak bu alanda yüksek lisans yapma başarısını da elde etti.

CEYHUN KAAN KARAKAŞ'NIN ÖZEL HAYATI

Ceyhun Kaan Karakaş'ın özel hayatı da merak konusu. 2018 yılında Tuğba Yılmaz ile hayatını birleştiren Karakaş'ın Ekin adında bir çocuğu bulunuyor

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Madrigal’in kurucularından ve grubun gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş’ın geçmişte bazı sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı paylaşımları ortaya çıktı.

Karakaş, "Erdoğan gitmeden bu ülkede hiçbir şey iyiye gitmez", "Erdoğan yenerse ciddi ciddi çürüyeceğiz bu ülkede", "Erdoğan miti yıkılsın da ben de kendi ideolojimi duruşumu savunmak istiyorum" ve "Ben 5 yıl daha Erdoğan tarafından yönetilmek istemiyorum" gibi ifadeleri kullanmıştı.

Rize Belediyesi paylaşımların gündeme gelmesinin ardından konseri iptal etti. Belediye tarafından vatandaşlara 13.47’de gönderilen SMS ile Gençlik Şöleni kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hatırlatılırken, Madrigal konserinin iptal edildiği de duyuruldu.



