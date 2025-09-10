ABD’nin önde gelen muhafazakâr gençlik örgütü Turning Point USA’in başkanı Charlie Kirk, Çarşamba günü Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir kampüs etkinliğinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak vuruldu. Peki, Charlie Kirk kimdir? Trump destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk kaç yaşında, nereli?

CHARLIE KIRK KİMDİR?

Charles James Kirk, 14 Ekim 1993’te Illinois eyaletinin Arlington Heights kentinde dünyaya geldi.

Kariyerinin Başlangıcı ve Turning Point USA

Kirk, 2012 yılında Turning Point USA adlı muhafazakâr gençlik örgütünü kurdu. Kirk, halen Turning Point USA’in icra kurulu başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Diğer Görevleri

Charlie Kirk aynı zamanda Turning Point Action, Turning Point Academy ve Turning Point Faith'in genel müdürü; Turning Point Endowment'un başkanıdır.

Yazar ve İnternet Ünlüsü

Kirk, aynı zamanda bir yazar ve internet ünlüsü olarak da tanınmaktadır. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve yazdığı kitaplarla bilinir.

UTAH VALLEY ÜNİVERSİTESİ SALDIRISI

Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

Boynuna yakın bölgeden vurulan Kirk'in saldırıdan sağ kurtulup kurtulmadığı yönünde henüz net bir açıklama yapılmadı.