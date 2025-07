Charlize Theron’dan Hollywood’a tepki: 'Kadınlara bir şans, erkeklere sınırsız!'

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, Hollywood’un aksiyon filmleri söz konusu olduğunda kadın oyunculara yönelik uyguladığı çifte standardı eleştirdi. The New York Times’a konuşan 49 yaşındaki yıldız, kadınların aksiyon türünde erkekler kadar fırsat bulamadığını vurguladı.

“KADINLAR İÇİN BİR ŞANS, ERKEKLER İÇİN DEFALARCA”

Charlize Theron, açıklamasında, “Kadın başrollü aksiyon filmleri, erkek başrollü filmler kadar kolay onay almıyor. Beni en çok sinirlendiren şey, erkeklerin bedavadan film çekmesi,” ifadelerini kullandı. Kadınların başrolünde yer aldığı aksiyon filmleri gişede başarısız olduğunda, o oyunculara ikinci bir şans tanınmadığını belirten Theron, “Kadınlar yaptığında ve film tam olarak başarılı olamadığında, bir daha şansları olmayabiliyor. Gözlerin üzerimizde olduğunun farkındayız. Stüdyoların almak isteyeceği bir risk değil bu. Ancak aynı adamla defalarca aynı riske girerler; bu adam, bir dizi aksiyon filmi çekmiş ve pek de başarılı olamamış olabilir,” dedi.

‘THE OLD GUARD 2’ İLE AKSİYONA GERİ DÖNÜYOR

Charlize Theron, aksiyon türündeki çıkışını sürdürüyor. Başrolünde yer aldığı Netflix yapımı The Old Guard filminin devamı olan The Old Guard 2 ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, filmde yine ölümsüz paralı asker Andy karakterine hayat veriyor. İlk filmde olduğu gibi aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, Theron’un bu alandaki kararlılığını da ortaya koyuyor.