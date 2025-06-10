10 Haziran 2025 itibarıyla, ChatGPT'de küresel çapta bir kesinti yaşanıyor. OpenAI'nin kendi durum sayfası (status.openai.com) "ChatGPT aramasının bozulduğunu" ve sorunu araştırdıklarını belirtiyor. Peki, ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, 10 Haziran'da çöktü. Milyonlarca kullanıcı, ChatGPT'ye erişimde sıkıntı yaşadığını aktardı. Downdetector’a yapılan geri bildirimlere göre ChatGPT’de öğle saatlerinden itibaren erişim sıkıntıları yaşanıyor.

ChatGPT'de yaşanan sorun devam ediyor, ancak OpenAI tarafından bir açıklama yapılmadı.

CHATGPT NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sorun halen çözülmeye çalışılıyor; yayın durumu düzelene kadar beklemek en mantıklısı.