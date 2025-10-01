ChatGPT’nin kırmızı çizgileri: Bu sorulara asla yanıt vermiyor

Yapay zekâ uygulamaları her geçen gün daha fazla hayatımıza girerken, kullanıcıların merak ettiği soruların da sınırı yok. Ancak ChatGPT’nin de “dokunulmaz” kabul ettiği bazı alanlar var. OpenAI, yapay zekânın kötüye kullanımını engellemek için bu sınırları net biçimde belirlemiş durumda.

ŞİDDET VE SUÇ KONULARINA YANIT YOK

Silah yapımı, patlayıcı üretimi, yasa dışı eylemler veya insanlara zarar verme amaçlı sorular kesin olarak yanıtsız bırakılıyor. Yapay zekâ, bu tür içeriklerin paylaşılmasını önlemek için programlanmış durumda.

TEHLİKELİ MADDELER YASAKLI ALAN

Zehir, uyuşturucu ya da ölümcül kimyasal tarifleri yapay zekâdan almak mümkün değil. Sistem, halk sağlığına zarar verebilecek hiçbir bilgiyi paylaşmıyor.

KİŞİSEL VERİLER VE ÖZEL HAYAT KORUMA ALTINDA

ChatGPT, kimsenin adresini, telefonunu, sosyal medya bilgilerini veya özel hayatına dair ayrıntıları paylaşmıyor. Kişisel güvenlik, en sıkı korunan alanlardan biri.

NEFRET SÖYLEMİ VE AYRIMCILIĞA GEÇİT YOK

Irk, din, cinsiyet veya kimlik üzerinden ayrımcı ve nefret içerikli talepler anında reddediliyor. Yapay zekâ, nefret söylemini çoğaltacak hiçbir metin üretmiyor.

KİMLİK OYUNLARINA DA YANIT VERMİYOR

Kullanıcılar ne kadar zorlasa da ChatGPT, “başka bir modelmiş gibi davranma” taleplerini yerine getirmiyor. Kendi kimliği hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi vermiyor.