Chris Brown'dan Warner Bros'a 500 milyon dolarlık dava: 'Belgesel beni bir seri tecavüzcü olarak gösteriyor'

Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:53

Güncelleme: 23.01.2025 - 10:53

Ünlü şarkıcı Chris Brown, kendisini "yalanlarla dolu" göstermekle suçladığı Chris Brown: A History of Violence adlı belgesel nedeniyle Warner Bros'a dava açtı. Brown, 500 milyon dolarlık dava dilekçesinde, belgeselin kişisel itibarına büyük zarar verdiğini iddia etti.

Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:



"Basitçe ifade etmek gerekirse, bu dava, medyanın kendi çıkarlarını gerçeğin önüne koymasıyla ilgilidir. Yapım şirketi, Ekim 2024'ün başından beri beğeni, tıklama, indirme ve para kazanma amacıyla Chris Brown'ın zararına olacak şekilde yanlış bilgiler yaymaktadır."

Belgeselin, 27 Ekim 2024'te yayınlanmasının ardından, Chris Brown tarafından yapılan açıklamalarda, belgeselin yalanlarla dolu olduğu ve temel gazetecilik ilkelerini ihlal ettiği ileri sürüldü.

BELGESEL HANGİ İDDİALARA DAYANIYOR?



Dava dilekçesinde, belgeselin 2020 yılında bir yatta yaşandığı iddia edilen ve defalarca çürütüldüğü belirtilen bir olaya dayandığı vurgulandı. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:



"Yapımcılar, verdikleri bilgilerin yanlış olduğunu ve hikayeyi anlatan kişinin ifadelerinin defalarca çürütüldüğünü bilerek bu yayını gerçekleştirdi. Dahası, bu kişinin kendisinin de yakın partner şiddeti faili ve saldırganı olduğu kanıtlanmıştır."

Brown'ı tecavüzle suçlayan kadının ifadelerinin belgeselde sıkça yer aldığı, bunun da yıldızın yüzüne yumruk atma eğilimi olduğuna dair bir algı yarattığı iddia edildi. Ayrıca dilekçede, "Bay Brown hiçbir zaman cinsellikle ilgili bir suçtan (tecavüz, cinsel saldırı vb.) suçlu bulunmadı ama bu belgesel, onu bir seri tecavüzcü ve cinsel istismarcı olarak tanıtmaktadır" denildi.

TAZMİNATIN BİR KISMI BAĞIŞLANACAK



Chris Brown, 500 milyon dolarlık tazminatın bir kısmını cinsel istismar mağdurlarına bağışlamayı taahhüt etti.

BROWN'IN GEÇMİŞTEKİ YASAL SORUNLARI



35 yaşındaki şarkıcı, geçmişte bir dizi saldırı ve şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti. 2009 yılında eski kız arkadaşı Rihanna'ya arabada saldırmak, 2017'de bir gece kulübü fotoğrafçısına saldırmak ve 2024'te bir konserin ardından dört erkeği vahşice dövmek gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Ocak 2022'de ise bir kadın, Brown'a tecavüz suçlamasıyla 20 milyon dolarlık bir dava açmış, ancak dava düşmüştü.

Chris Brown'ın açtığı dava, medyanın sansasyon yaratma amacıyla bireylerin itibarını zedelemesi konusunda önemli bir tartışma başlattı.

Warner Bros'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.