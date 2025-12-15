Wicked Game gibi unutulmaz şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Chris Isaak, 2026'da İstanbul'da konser verecek. Peki, Chris Isaak İstanbul konseri ne zaman? Chris Isaak İstanbul konseri nerede?

CHRİS ISAAK İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Chris Isaak, Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Platin plak ödüllü ve Grammy adayı olan sanatçı, Epifoni'nin 10. yıl kutlamaları kapsamında 20 Haziran 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. "Wicked Game", "Baby Did a Bad, Bad Thing" ve "Blue Hotel" gibi hit parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Isaak, İstanbul'da unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Kariyerinde 40 yılı geride bırakan Chris Isaak, sadece müzik dünyasında değil, oyunculuk alanında da adından söz ettiriyor. Birçok önemli filmde rol alan sanatçı, geniş bir hayran kitlesine sahip. Isaak'ın şarkıları, "Eyes Wide Shut", "True Romance", "Blue Velvet" ve "Wild at Heart" gibi kült filmlerde de kullanıldı ve bu filmlerin unutulmaz sahnelerine eşlik etti.