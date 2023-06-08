Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek bile yetiyor! Küsen çiçeği açtırıyor

Yayınlanma: 08.06.2023 - 00:48

Güncelleme: 08.06.2023 - 00:48

"Çiçekler neden küser?" bir deyimdir ve gerçek anlamı yoktur. Bu deyim, insanların çiçeklere ve bitkilere bakım yapmadan, onları ihmal ederek ölmelerine neden olmaları durumunda kullanılır. Bitkilerin canlı varlıklar olduğu ve onların da bakıma ihtiyaçları olduğu unutulmamalıdır. Eğer bitkiler yeterli su, güneş ışığı ve besin alamazlarsa, sağlıksız hale gelirler ve ölebilirler. Bu nedenle, bitkilerinize düzenli olarak bakım yapmak, onların sağlıklı ve güzel görünmelerini sağlar.



Uskuphaber.com sitesinde aktarılanlara göre; Bazı durumlarda çiçekler küser ve açmaz. Evin en iyi yerinde bile konumlandırsanız çiçekler zaman zaman küsebiliyor.

Çiçeklerin bakımı gerçekten çok önemlidir.

ÇEŞME SUYUNDAN UZAK TUTUN

Evcil hayvanlarımıza nasıl çeşme suyu vermiyorsak çiçeklerimize de çeşme suyu vermemeliyiz. Birçok şehirde çeşme suyu kireçli olduğu için çiçeklerimize kireçli su zarar vermektedir.

Çiçekleri her zaman içme suyuyla sulamalıyız!

MADEN SUYU FORMÜLÜ

Posta gazetesi internet sitesinde çiçeklerin coşmasını sağlayacak ve küsen çiçeği açtıracak bir tüyo paylaşıldı; Maden suyu sayesinde çiçekleriniz canlılık kazanacak;

Maden suyu özellikle salon bitkilerinde kullanıldığında çiçeklere fayda sağlar. Fakat önemli bir detay var. Soda değil maden suyu! İki ayda bir sularken çiçeklerine maden suyu koymak, çiçek köklerinize faydalı mineraller ile beslemek konusunda fayda sağlayacaktır.

MADEN SUYUNU ÇİÇEKLERİNİZE VERİRKEN DİKKAT

Sulama yapmadan önce maden suyunu ağzı açık bir kabın içine koyun ve iki gün boyunca asidinin kaçmasını bekleyin. Dinlendirilmiş maden suyu çiçeklerinize verebilirsiniz.

KALİTELİ MARKALARDAN TERCİH EDİN

Öte yandan çiçeklerinize vereceğiniz maden suyunun markasının kaliteli olmasına dikkat edin. Doğal olmayan maden suyu çiçeklerinize faydadan çok zarar verebilir.

Çiçekleriniz, maden suyu sayesinde çok daha canlı olacak. Çiçeklerinizi sularken üstelik sadece yarım bardak maden suyu kullanmanız yeterli oluyor