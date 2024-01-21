Çiftçinin ayağına takıldı, koruma altına alındı! 200 kilo ağırlığında... Gören gözlerine inanamadı

Çorum'da bir çiftçi tarlasında tarihi olduğu düşünülen küp buldu. Küple ile ilgili inceleme başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 13:18
Çiftçinin ayağına takıldı, koruma altına alındı! 200 kilo ağırlığında... Gören gözlerine inanamadı
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Çorum'da bir çiftçinin ayağına takılınca ortaya çıkan ve tarihi olduğu değerlendirilen 1 metre uzunluğunda, 150- 200 kilo ağırlığındaki küple ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ortaköy ilçesi Tepelerarası mevkisindeki tarlasını gezen çiftçinin ayağına sert bir cisim takıldı. Bunun üzerine toprağı kazan çiftçi, bir küp buldu. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, küpün etrafını çembere aldı. Ekiplerin nezaretinde iş makinesi ile çıkarılan 1 metre uzunluğunda, 150- 200 kilo ağırlığındaki küp, koruma altına alındı.

Tarihi olduğu değerlendirilen küp ile ilgili arkeologlar inceleme başlattı. 


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