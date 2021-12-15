Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor, haftalık 70 bin dolar kazanıyor

15 Aralık 2021 Çarşamba, 10:37

ABD'de yaşayan Stephanie Matto, farklı ülkelerden çiftlerin ilişkilerinde ve ABD hukuk sisteminde gezinmelerini izleyen bir belgesel dizisi olan '90 Day Fiance'ın birkaç sezonunda yer aldı.

Ancak reality şovunda görünmesi ona ün kazandırmış olsa da, Stephanie'nin başlattığı ve ona ciddi para getiren şey başka bir girişim.

Stephanie, yetişkinlere yönelik içerik satan kendi abonelik web sitesini çalıştırmanın yanı sıra, çıkardığı gazları bir kavanozda satmaya başladı.

Haberler.com'un aktardığına göre, bu durumu normal ve standart bir iş olarak algılayan Matto, rutin olarak gaz çıkartabilmek için sık sık gaz yapan yiyecekler tüketiyor.

ÇİÇEK YAPRAĞI KOYUYORUM

Matto, çıkarttığı gazı küçük kavanozlar halinde paketliyor. Paketlemesinin kendisine özel olduğunu ifade eden Matto, "Çiçek yaprağı da koyuyorum. Bu aslında kokuyu tuttuyor ve daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Sonunda kavanozla işim bittiğinde kişisel bir not ekliyorum" diye konuştu.

İşini ve detaylarını anlattığı TikTok videosunda Matto, çoğu insanın 'gerçekten iyi bir kişiliğe sahip olduğu için ve ayrıca çekici olduğu için' kendisinden bu ürünü aldığını dile getirdi.



