Kendi sütünden tereyağ yaptı, sosyal medyada gündem oldu

27 Ekim 2021 Çarşamba, 15:25

Laura Hall isimli TikTok kullanıcısı kendi sütünden tereyap yaptı.

Hall, "En büyük başarım" başlıklı paylaşımında kameraya yaptığı tereyağını gösterdiği görülüyor.

Videoda Hall tereyağını poşete koyarken, "Başardım. Anne sütümden tereyağı yaptım. Bu benim yağım!" dedi

Önceki videolarında yağı nasıl yaptığını da detaylandıran Hall'ün bir başka videosunda eşinin, denediği tereyağına "10 üzerinden 5 puan" verdiği görüldü.

Laura, tereyağının yapılışı hakkında da şu bilgileri verdi:

"Göğsümden sağdıktan sonra sarıya dönene kadar beklettim. Ardından da krema kıvamına getirdim. Son aşamada da kalıplaştırdım."

Genç kadının anlattıkları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.