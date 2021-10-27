Kendi sütünden tereyağ yaptı, sosyal medyada gündem oldu
Bir TikTok kullanıcısının eşinin ekmeğe sürmesi için kendi sütünden tereyağı yapması gündem oldu.
Laura Hall isimli TikTok kullanıcısı kendi sütünden tereyap yaptı.
Hall, "En büyük başarım" başlıklı paylaşımında kameraya yaptığı tereyağını gösterdiği görülüyor.
Videoda Hall tereyağını poşete koyarken, "Başardım. Anne sütümden tereyağı yaptım. Bu benim yağım!" dedi
Önceki videolarında yağı nasıl yaptığını da detaylandıran Hall'ün bir başka videosunda eşinin, denediği tereyağına "10 üzerinden 5 puan" verdiği görüldü.
Laura, tereyağının yapılışı hakkında da şu bilgileri verdi:
"Göğsümden sağdıktan sonra sarıya dönene kadar beklettim. Ardından da krema kıvamına getirdim. Son aşamada da kalıplaştırdım."
Genç kadının anlattıkları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- 'Kötü bir haberim var' diyerek uyardı
- Zorunlu eğitim yaşı düşüyor
- Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
- Sayıştay'dan İBB'ye engel
- Diyanet'ten rekor seccade fiyatı
- Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na videolu tehdit
- Anlayamadım Fahrettin Altun
- Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ilk!
- Özgür Demirtaş ilk kez konuştu
- Özel'den Meclis'te çok sert konuşma!