Cildi yaşlandırıyor: Sabah aynada görülen çizgiler kalıcı kırışıklığa dönüşebilir!

"Güzellik uykusu" kavramı doğru olsa da, bu uykunun hangi pozisyonda gerçekleştiği cilt sağlığı açısından kritik önem taşıyor. Yıllar boyunca her gece yüzün yastığa gömülmesi, yer çekiminin de etkisiyle cilt dokusunda deformasyonlara yol açıyor. Sabah uyanıldığında yanakta veya alında görülen yastık izlerinin, genç yaşlarda hızla düzeldiği; ancak kolajen üretiminin azaldığı ileri yaşlarda bu izlerin kalıcı derin çizgilere dönüştüğü gözlemleniyor.

KOLAJEN LİFLERİ ZARAR GÖRÜYOR

Yüz üstü yatarken cilde uygulanan sürtünme ve baskının, cildin elastikiyetini sağlayan kolajen liflerini zayıflattığı ifade ediliyor. Özellikle nazolabial (burun kenarı) çizgilerin ve göz çevresindeki "kaz ayağı" kırışıklıklarının, sürekli tek tarafa yatan kişilerde daha belirgin olduğu tespit ediliyor.

İPEK YASTIK KILIFI TERCİH EDİLMELİ

Cilt üzerindeki sürtünmeyi en aza indirmek için pamuklu kılıflar yerine, kaygan dokusu sayesinde cildin kaymasını sağlayan ipek veya saten yastık kılıflarının kullanılması öneriliyor. Ancak en etkili çözümün, "sırt üstü" yatış pozisyonu olduğu belirtiliyor.