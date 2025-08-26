Cildinizi anında pürüzsüz gösteren yöntem: Dermaplaning yöntemi ve hakkında bilinmeyenler

Cilt bakımında daha pürüzsüz, canlı ve parlak bir görünüm elde etmenin yolları her geçen gün çeşitleniyor. Bunlardan biri de son dönemde oldukça popüler hale gelen dermaplaning yöntemi. İnce bir neşter yardımıyla uygulanan bu işlem, hem ölü deriyi hem de yüzeydeki ince tüyleri alarak cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Fakat her estetik uygulamada olduğu gibi, dermaplaning de doğru ellerde yapılmadığında riskler barındırabiliyor. Peki, cildinizi anında pürüzsüz gösteren bu yöntem nedir, nasıl uygulanır? İşte, dermaplaning yöntemi ve hakkında bilinmeyenler...

DERMAPLANİNG YÖNTEMİ NEDİR?

Dermaplaning, cilt yüzeyindeki ölü hücreleri ve ince tüyleri (peach fuzz) temizlemek için kullanılan bir cilt yenileme yöntemidir. Bu işlem, steril cerrahi bıçak benzeri özel bir aletle cildin üst tabakasını nazikçe kazıyarak yapılır.

DERMAPLANİNG NASIL UYGULANIR?

1. Cilt temizliği:

İşleme başlamadan önce cilt iyice temizlenir ve yağlardan arındırılır.

2. Steril bıçak kullanımı:

Profesyonel bir uzman, özel bir dermaplaning bıçağıyla cildin üst tabakasındaki ölü hücreleri ve tüyleri alır.

3. Nemlendirme:

İşlem sonrası cilt yatıştırıcı serumlar ve nemlendirici ürünlerle desteklenir.

4. Güneş koruması:

Cilt hassaslaştığı için mutlaka güneş kremi uygulanır.

DERMAPLANİNG YÖNTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

1. Cildi pürüzsüzleştirir:

Ölü deriyi ve ince tüyleri temizleyerek makyajın daha pürüzsüz görünmesini sağlar.

2. Cilt tonunu eşitler:

Ciltteki donuk ve mat görünümü azaltır, daha canlı bir cilt tonu kazandırır.

3. Ürün emilimini artırır:

Nemlendirici ve serumların cilde daha iyi nüfuz etmesine yardımcı olur.

4. Hızlı sonuç verir:

Tek seansta gözle görülür bir parlaklık sağlar.

DERMAPLANİNG YÖNTEMİNİN RİSKLERİ NELERDİR?

1. Tahriş ve kızarıklık:

Hassas ciltlerde geçici kızarıklık ve tahriş oluşabilir.

2. Yanlış uygulama riski:

Profesyonel olmayan kişilerce yapılırsa cilt kesikleri ve hasarı meydana gelebilir.

3. Geçici hassasiyet:

İşlem sonrası güneşe karşı hassasiyet artar.

4. Enfeksiyon riski:

Steril olmayan aletlerle yapılan uygulamalarda enfeksiyon gelişebilir.

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Mat ve donuk cilt görünümünden şikayet edenler

Yüzeysel tüylerinden kurtulmak isteyenler

Makyajın daha pürüzsüz durmasını arzulayanlar

Ancak aktif akne problemi, açık yara veya aşırı hassas cilt yapısı olan kişilere önerilmez.