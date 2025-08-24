Cildinizin gizli kahramanı: Cica krem ve cilt sağlığına faydaları

Son yılların en çok konuşulan cilt bakım ürünlerinden biri olan cica krem, hassas ciltlerden yorgun ve problemli ciltlere kadar pek çok ihtiyaca cevap veriyor. Peki, cica krem tam olarak nedir ve nasıl kullanılır? İşte, cica krem ve cilt sağlığına faydaları...

CİCA KREM NEDİR?

“Cica” terimi, Centella Asiatica bitkisinden gelir ve cilt yenileyici, iyileştirici özelliğiyle bilinir.

İçeriğindeki asiatikosid, madecassosid ve asiatic acid gibi bileşenler, ciltteki kızarıklığı yatıştırır ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Genellikle hafif yapılıdır ve her cilt tipine uygun formları bulunur.

CİCA KREM NE İŞE YARAR?

Cildi onarır:

Tahriş olmuş, hassas ya da hasar görmüş cildi yenilemeye yardımcı olur.

Kızarıklığı azaltır:

Güneş sonrası, alerji veya hassasiyet kaynaklı kızarıklıkları yatıştırır.

Nem desteği sağlar:

Yoğun nemlendirici etkisiyle kuruluk kaynaklı pullanmayı önler.

Cilt bariyerini güçlendirir:

Düzenli kullanımda cildin doğal savunma mekanizmasını destekler.

Akne ve lekelerde yardımcıdır:

Akne sonrası izlerin görünümünü hafifletmeye destek olur.

CİCA KREM NASIL KULLANILIR?

Temiz cilde uygulayın:

Yüzünüzü nazik bir temizleyiciyle yıkayıp kurulayın.

Gerekli bölgelere sürün:

İhtiyaca göre tüm yüze ya da yalnızca problemli bölgelere ince bir tabaka halinde uygulayın.

Gece veya gündüz kullanın:

Gündüz kullanıyorsanız mutlaka güneş kremi ile destekleyin.

Düzenli kullanın:

Etkilerini görebilmek için düzenli uygulamaya özen gösterin.