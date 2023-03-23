Çilek yerken dikkat edin. Böyle tüketilmesi karaciğeri bitiriyor

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 20:42

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 20:42

Yaz mevsiminin habercisi olan meyvelerin başında çilek gelmektedir. Rengi, kokusu ve tadı ile her yaştan kişinin severek tükettiği çilek meyvesinin insan sağlığı üzerinde de çok sayıda olumlu etkisi bulunur. Şimdilerde seralar sayesinde çilek kış aylarında da sofralarımızı süslüyor.

ÇİLEK YERKEN ZEHİRLEYEN TEHLİKE

Çilek yerken iyi temizlemek gerekiyor. Posta'da yer alan habere göre; Gözenekleri olan bir yapıya sahip olduğundan iyi temizlenmediği sürece üzerindeki kırmızı örümcekler de ya da kimyasallarda kolay kolay gitmez. Uzmanlar son günlerde acillerde dolup taşan vakalara dair detaylı araştırma yaparken bir çok hastanın en son çilek yediği öğrenildi.

Bunun üzerine açıklama yapan uzmanlar çilek tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. İyi temizlenmediği sürece direk tüketildiğinde çileğin mide ve bağırsakların çökmesine yol açtığı öğrenildi. Mide bulantısı, kusma, ishal ve cilt yüzeyinde kabarcıkalra neden olur. Ayrıca çilek yüksek oranda likopen madde barındırdığında alerjik reaksiyona kolaylıkla yol açabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE HASAR VERİYOR

Antioksidan maddesi olan likopen vücuda yüksek oranda girdiğinde bağışıklık sistemindeki protein yapısıyla tersleşir. Bu da bağışıklık sisteminin çökmesine yol açar.

ÇİLEKTEKİ GÖRMEZDEN GELİNEN BÜYÜK TEHLİKE

Birden fazla zararı olan çilek konusunda açıklamalar bununla sınırlı kalmadı. Bir diğer uyarı da ABD bilim insanlarından geldi. Tam olarak neyden kayankılı meydana geldiği bilinmezse de ABD'de son bir haftada çilek tüketimi sonrası 17 kişi de hepatit A virüsü tespit edildi.

Hepatit A vücuttaki enfeksiyon riskini artırarak karaciğerbaşta olmak üzere tüm organların adım adım çökmesine yol açar. Virüse maruz kalan kişilerin bağışıklıklarının düşük olması halinde ölümcül sonuçlara bile neden olabilir.

Kana çabuk karışan hepatit A virüsünün yayılma riski partnerler arasında ve anneden babadan çocuğa gen faktörü nedeniyle bulaşır.