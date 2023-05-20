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Çılgın Sedat kimdir, nereli, kaç yaşında? Çılgın Sedat şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Çılgın Sedat kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının 20 Mayıs Cumartesi günü yayımlanan 76. bölümünün konuğu Çılgın Sedat'ın hayatı ve şarkıları merak ediliyor. İzleyiciler Çılgın Sedat hakkında arama motorlarında kimdir, nereli, şarkıları neler gibi soruları araştırıyor. Peki, Çılgın Sedat kimdir, nereli, kaç yaşında? Çılgın Sedat şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Çılgın Sedat kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:27
Çılgın Sedat kimdir, nereli, kaç yaşında? Çılgın Sedat şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Çılgın Sedat kimdir?
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Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu şarkıcı Çılgın Sedat'ın kim olduğu, nereli olduğu ve şarkıları merak ediliyor. Peki, Çılgın Sedat kimdir, nereli, kaç yaşında? Çılgın Sedat şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Çılgın Sedat kimdir? İşte, Çılgın Sedat hakkında merak edilenler...

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Gerçek adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, 1 Kasım 1973 tarihinde dünyaya geldi. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başladı. Çılgın Sedat bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir.

2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi. Bu evliliğinden Siraç ve Yağız adında iki oğlu olan Çılgın Sedat’ın, 2006 yılında dünyaya gelen büyük oğlu Siraç, 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında serebral palsi hastası oldu. Oğlunun tedavi masrafı için tüm mal varlığını satan ve kirasını öderken bile zorlandığını dile getiren Çılgın Sedat sahne adıyla tanınan Sedat Kapurtu, engellilerin verdiği oylarla OnurAkayMedya tarafından 2017 yılında Yılın Babası, eşi Özlem Kapurtu ise Yılın Annesi seçilmişti.

Çılgın Sedat profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu'da eski futbolcudur.

Çılgın Sedat tekvando, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemliği yaptı.

21 Ocak 2017 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan Survivor 2017 kadrosuna alındı ve ünlüler takımında yarışan Çılgın Sedat 63. günün sonunda elendi.

ÇILGIN SEDAT ŞARKILARI

2000: Delikanlı Gibi

2002: Bastıra Bastıra Aşk

2004: Bir Daha Mı Tövbe

2007: Siraç Bebeğime

ÇILGIN SEDAT HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2020 - Laz Kit

2018 - Benim Adım Osssman (Osman)

2004 - Koçero


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