Bilal Sonses kimdir, nereli, kaç yaşında? Bilal Sonses şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bilal Sonses kimdir?
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının 20 Mayıs Cumartesi günü yayımlanan 76. bölümünün konuğu Bilal Sonses'in hayatı ve şarkıları merak ediliyor. İzleyiciler Bilal Sonses hakkında arama motorlarında kimdir, nereli, şarkıları neler gibi soruları araştırıyor. Peki, Bilal Sonses kimdir, nereli, kaç yaşında? Bilal Sonses şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bilal Sonses kimdir?
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu şarkıcı Bilal Sonses'in kim olduğu, nereli olduğu ve şarkıları merak ediliyor. Peki, Bilal Sonses kimdir, nereli, kaç yaşında? Bilal Sonses şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bilal Sonses kimdir? İşte, Bilal Sonses hakkında merak edilenler...
BİLAL SONSES KİMDİR?
Bilal Sonses, 28 Ekim 1993 yılında İstanbul, Fatih'te dünyaya geldi. Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesinden mezun olan Bilal Sonses, daha sonrasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde 2 yıl önlisans programını tamamladı. Bilal Sonses, kendisi gibi sanatçı olan Mehmet Sonses'in oğludur.
Bilal Sonses’in sözü ve müziği kendisine ait olan İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım şarkıları ile diğer birçok şarkısı tıklanma rekorları kırdı. Yaptığı düet şarkılarlada ilgileri üzerine çeken Bilal Sonses, 2020 yılında, sözleri ve müziği Bilal Sonses'e ait Yıldız Tilbe ile düet yaptığı Hasbelkader yüz elli milyon üzeri izlendi.
BİLAL SONSES ŞARKILARI
- İnat Keçi (2019)
- İçimden Gelmiyor (ft. Bengü) (2019)
- Sevme (2019)
- Sen Aldırma (ft. Reynmen) (2019)
- Neyim Olacaktın? (2019)
- Cennetten Çiçek (2019)
- Son olarak İki Kelime (2019)
- Sende Kaldı Yüreğim (ft. Derya Bedavacı) (2020)
- Sonu Gelmez (ft. Seda Tripkolic) (2020)
- Yara (ft. Ziynet Sali) (2020)
- Görmedim Sen Gibi (2020)
- Nefret (2020)
- Geç Değil (ft. Rozz Kalliope) (2020)
- Sebepsiz Boş Yere (2021)
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