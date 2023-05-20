Hüseyin Tatlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüseyin Tatlı ve İbrahim Tatlıses kardeş mi? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hüseyin Tatlı kimdir?

Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:12

Güncelleme: 20.05.2023 - 13:12

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu şarkıcı Hüseyin Tatlı'nın kim olduğu, nereli olduğu ve şarkıları merak ediliyor. Peki, Hüseyin Tatlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüseyin Tatlı şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hüseyin Tatlı kimdir? İşte, Hüseyin Tatlı hakkında merak edilenler...

HÜSEYİN TATLI KİMDİR?

Hüseyin Tatlı, 1973 yılında dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in kardeşi olan Hüseyin Tatlı, uzun yıllar yaşantısını Ankara’da sürdürdü ve ardından İstanbul’a yerleşti.

Mersin’de dünyaya gelen Hüseyin Tatlı, abisi İbrahim Tatlıses ünlü olduktan sonra Urfa’ya taşındı.

2000 yılında Varlığın Yeter, 2016 yılında Bil İstedim ve Pardon isimli albümleri ile müzik piyasasındaki yerini alan Hüseyin Tatlı baba tarafından aslen Şanlıurfa’lıdır.

HÜSEYİN TATLI ÖZEL HAYATI

Bugüne kadar iki kez evlenen Hüseyin Tatlı'nın bu evliliklerinden Asya isminde bir kızı ve Can isminde bir oğlu vardır.