Cilt bakımında vazgeçilmez: AHA ve BHA nedir, ne işe yarar?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 23:07

Güncelleme: 20.11.2023 - 23:07

Cilt bakımı, günümüzde daha sağlıklı ve canlı bir cilde ulaşmak isteyen birçok kişinin öncelikli hedefi haline gelmiştir. Bu süreçte, cilt serumlarındaki aktif maddeler, cildin genç ve taze kalmasına katkıda bulunur. AHA (Alfa Hidroksi Asit) ve BHA (Beta Hidroksi Asit), cilt bakım dünyasının vazgeçilmezleri olarak öne çıkıyor. Peki, AHA ve BHA nedir ve cilt bakımında hangi önemli rolleri üstlenirler?

AHA (Alfa Hidroksi Asit)

AHA, genellikle meyve asitleri olarak bilinen bir grup asidi temsil eder. Bu asitler arasında en yaygın kullanılanlar glikolik asit (şeker kamışından elde edilen), laktik asit (sütten elde edilen) ve mandelik asittir. AHA'lar, ölü deri hücrelerini nazikçe soyarak cildi yenilerler. Ayrıca, cildin nem tutma kapasitesini artırarak ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilirler.

BHA (Beta Hidroksi Asit)

BHA, genellikle salisilik asit olarak bilinen bir tür hidroksi asidi ifade eder. Salisilik asit, özellikle yağlı ve akneye eğilimli ciltler için etkili bir temizleyici ve soyucu olarak bilinir. BHA, yağ içinde çözünebildiği için gözeneklerin derinliklerine nüfuz edebilir, bu da siyah noktaların ve sivilcelerin azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, iltihaplı cilt durumlarına karşı da etkili olabilir.

AHA ve BHA'nın Ortak Faydaları

Hücre Yenileme:

Hem AHA hem de BHA, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olarak daha genç ve taze bir cilt görünümü sağlar.

Renk Tonu Dengeleme:

AHA ve BHA, cilt tonunu eşitleyerek lekelerin ve renk düzensizliklerinin azalmasına yardımcı olabilir.

Nemlendirme:

AHA'lar, cildin daha fazla nem tutmasına yardımcı olarak nemlendirme özelliklerine sahiptir.

Gözenek Temizliği:

BHA, yağ içinde çözündüğü için gözeneklerin içine nüfuz ederek siyah noktaların ve sivilcelerin azalmasına yardımcı olabilir.

AHA ve BHA Arasındaki Fark Nedir?

Tüm hidroksi asitlerin bazı benzerlikleri olmasına rağmen, akılda tutmanız gereken birkaç temel fark da bulunuyor. Hem AHA hem de BHA’lar cilt eksfoliantları olarak işlev görse de, AHA’lar “suda çözünen” ürünlerken, BHAs’lar “yağda çözünen” olarak kabul edilir. Yani, AHA’ların cildin yüzeyinde çalışırken BHA’ların (salisilik asit gibi) yüzeyde olduğu gibi gözenekler içinde de çalışır. Bu nedenle salisilik asit tıkanmış gözenekleri ve düzensiz cilt dokusunu tazeler. AHA’lar ise (glikolik asit gibi) ince çizgiler, kırışıklıklar ve güneş hasarına odaklanıyor. Son olarak, BHA’lar genellikle daha hafif görülüyor, çünkü AHA’lar ile karşılaştırıldığında daha büyük bir moleküler ağırlığa sahipler. AHA ve BHA ne işe yarar öğrendiğimize göre ürün önerilerimize geçebiliriz.



Cilt bakımında AHA ve BHA içeren ürünlerin düzenli kullanımı, cildin genç ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olabilir. Ancak, herkesin cilt tipi farklı olduğu için ürünleri kullanmadan önce bir uzmana danışmak önemlidir.