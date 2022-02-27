Cilt güzelliğini korumak için 'sıvı tüketimi' uyarısı

27 Şubat 2022 Pazar, 00:00

Yaşlanma, güneş ışınlarına maruz kalma, mevsimsel değişimler, hava kirliliği ve çalışma koşulları gibi pek çok faktör cilt üzerinde olumsuz etkiler oluştuyor. Dış etkenlere açık olması nedeniyle diğer organlara oranla çok daha hızlı yaşlanan cildin özellikle de yirmili yaşlardan itibaren daha fazla bakım ve desteğe ihtiyacı olduğu bir gerçek.

Kırışıklık ve lekelerin oluşumu da orta yaş ile birlikte en yaygın olarak görülen cilt sorunları arasında yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. İbrahim Aşkar, ''Yaşlanmanın ciltteki etkilerini önlemek yada tedavi etmek için ilk önerilen cilt bakımı olur. Yaşlılık lekeleri için uzman doktor kontrolünde cilt kanseri gibi yada başka sağlık problemlerinin olmadığı netleşitirildikten sonra, güneşten korunmak birinci öncelik olmalı, ayrıca oluşan lekeler için de gerekli C vitamini, alfa hidroksi asit, v.b. karışımlar ihtiva eden tedavi protokolleri uygulanır. Güneş koruyucu olarak 50 faktör güneş kremi kullanmalı ve iki saatte bir tazelenmelidir" dedi.

'CİLDİN NEMLENDİRİLMESİ VE SIVI TÜKETİMİ ÖNEMLİ'

Ellerin nemlendirilmesinin ve nemin korunmasının çok önemli olduğunun altını çizen Aşkar, "Aynı zamanda günlük işlerde kimyasallardan elleri korumak için iş yaparken, eldiven kullanımı önerilmelidir. Cildi güçlendirmek için C vitamini ve retinoik asitli merhemler kullanılmalıdır. Ciltteki kuruluk ve kaşıntı, dermatolog tarafından değerlendirilmelidir. Cilt hastalığı yoksa cildin nemlendirilmesi ve bol sıvı tüketimi önerilir. Ciltteki kırışıklıklar ve sarkmaların önlenmesi için, sigara ve alkol tüketiminin bırakılması önerilir. Ayrıca bol sıvı tüketimi, cildin nemlendirilmesi, yeşil çay özlü, A ve C vitaminli, retinoidli ve antioksidan içerikli merhemler kullanımı önerilir. Bölgesel olarak kırışıklık ve sarkma olan yerlere botoks ve dermal dolgu da yapılabilir" diye konuştu.

'STRES AZALTICI AKTİVİTELER ETKİLİ'

Aşkar, sözlerine şöyle devam etti:

"Kırışıklıklara yol açan mimik hareketlerinin azaltılması önerilir. Stres azaltıcı aktiviteler, derin nefes alma egzersizleri, yoga ve meditasyon son derece faydalıdır. Saçlarda incelme ve seyrelmeye yönelik şampuan, krem ve losyonlar, vitamin ve gıda takviyeleri önerilir. Saçların güçlendirilmesi için, A, C ve E vitamininden zengin yumurta, ıspanak, somon, yeşil çay, avokado, nar, fındık gibi besinler tüketilmelidir."

Doç.Dr. İbrahim Aşkar, ''Cildin yaşlanmasına karşı, daha canlı, daha genç, daha parlak bir cilt elde edilmesi için, günümüzde birçok teknoloji geliştirilmiştir" diyerek, cilt konusunda uygulanabilecek modern yöntemlere de değindi.

"Lazer uygulamaları, fraksiyonel RF (altın iğne) en sık tercih edilen yöntemler arasındadır" diyen Aşkar, "Fraksiyonel RF lazer uygulamalarına göre daha derine etki yapabilmesi, daha basit bir uygulama olması, hastaların uygulama sonrası önerilere daha rahat uygulayabilmesi açısından tercih nedeni olmuştur. Fraksiyonel RF ile, lazere göre cilde herhangi bir hasar vermeden direk ciltaltına rahatlıkla işlem yapılabilir. Yine lazere göre ağrısı ve acısının farkedilecek oranda az olması diğer artılarıdır" ifadelerini kullandı.