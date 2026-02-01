Cilt sağlığında göz ardı edilen gerçek: Sivilce oluşumunu tetikleyen 5 besin

Sivilce problemi yalnızca ergenlik dönemine özgü bir durum değildir. Yetişkinlikte ortaya çıkan inatçı sivilceler, çoğu zaman hormonal dengeler kadar günlük beslenme tercihleriyle de yakından ilişkilidir. Peki, cilt sağlığını bozan beslenme alışkanlıkları nelerdir? İşte, sivilce oluşumunu tetikleyen 5 besin...

BESLENME VE SİVİLCE ARASINDAKİ GÜÇLÜ BAĞ

Tüketilen besinler, vücutta insülin seviyelerini, hormon dengesini ve iltihaplanma süreçlerini doğrudan etkiler. Bu değişimler cilt yüzeyinde fazla sebum üretimi, gözenek tıkanıklığı ve iltihaplı sivilce oluşumu şeklinde kendini gösterebilir. Özellikle uzun süreli ve fark edilmeden sürdürülen yanlış beslenme alışkanlıkları, cilt problemlerini kalıcı hâle getirebilir.

SİVİLCE OLUŞUMUNU TETİKLEYEN 5 BESİN

1. Rafine şeker ve şekerli gıdalar

Tatlılar, paketli atıştırmalıklar ve şekerli içecekler kan şekerini hızla yükseltir. Bu durum insülin artışına ve ciltte yağ üretiminin çoğalmasına neden olur.

2. Beyaz un ve işlenmiş karbonhidratlar

Beyaz ekmek, hamur işleri ve paketli unlu mamuller, ciltte inflamasyonu tetikleyerek sivilce oluşumunu hızlandırabilir.

3. Fast food ve kızartmalar

Trans yağ ve doymuş yağ oranı yüksek besinler, vücutta iltihaplanmayı artırarak sivilcelerin daha geç iyileşmesine yol açar.

4. Süt ve süt ürünleri

Bazı bireylerde süt ve süt ürünleri hormon dengesini etkileyerek özellikle çene ve yanak bölgesinde sivilce oluşumunu artırabilir.

5. Hazır ve paketli gıdalar

Koruyucu, katkı maddesi ve yüksek tuz içeren besinler cilt bariyerini zayıflatarak sivilceye yatkınlığı artırır.