Cilt temizliğinde en basit ve en etkili yöntem: Cilt bakımında 60 saniye kuralı ve mucizevi 5 faydası...

Karmaşık cilt bakım ürünleri arasında kaybolmadan, basit ama etkili bir alışkanlıkla cildinizi yenileyebilirsiniz. “60 Saniye Kuralı” son yıllarda hem dermatologlar hem de güzellik uzmanları tarafından önerilen, cilt temizliği sırasında uygulanan özel bir tekniktir. Peki, cilt temizliğinde en basit ve en etkili bu yöntem nedir nasıl uygulanır? İşte, cilt bakımında 60 saniye kuralı ve mucizevi 5 faydası....

60 SANİYE KURALI NEDİR?

Cilt temizleyici ürününüzü cildinize uyguladıktan sonra, yüzünüzü en az 60 saniye boyunca nazikçe ovalayarak yıkama işlemine devam etme prensibidir.

Amacı, yüzeydeki kir, yağ ve makyaj kalıntılarını daha etkili şekilde temizlemek ve cilt yüzeyine kan dolaşımını artırmaktır.

60 SANİYE KURALI NASIL UYGULANIR?

1. Doğru temizleyici seçin:

Cilt tipinize uygun jel, köpük ya da krem formunda bir temizleyici kullanın.

2. Avuç içinde ürünü köpürtün:

Temizleyiciyi hafif su ile köpürterek yüzünüze uygulayın.

3. Saat tutarak temizleme:

Parmak uçlarınızla, dairesel hareketlerle özellikle alın, burun, çene ve yanak bölgelerini masaj yaparak temizleyin.

Bu işlemi en az 60 saniye boyunca sürdürün.

4. Ilık su ile durulayın:

Yüzünüzü fazla sıcak veya soğuk olmayan suyla iyice durulayın.

5. Nazikçe kurulayın:

Yüzünüzü havlu ile ovuşturmadan, tampon hareketlerle kurulayın.

60 SANİYE KURALININ MUCİZEVİ 5 FAYDASI

1. Cilt yüzeyindeki fazla yağı, makyaj kalıntılarını ve gözenek içindeki kirleri derinlemesine temizler.

2. Cilt tonunu eşitler, pürüzlü ve mat görünümü azaltır.

3. Günlük olarak uygulanırsa, siyah nokta ve sivilce oluşumunun önüne geçmeye yardımcı olur.

4. Cilde masaj etkisi yaratarak kan dolaşımını hızlandırır ve doğal ışıltı kazandırır.

5. Daha iyi ürün emilimi için cildi hazırlar.

60 SANİYE KURALINI KİMLER UYGULAYABİLİR?

Yağlı, karma, normal ve hassas cilt tipine sahip herkes uygulayabilir.

Günde 1 veya 2 defa yapılması tavsiye edilir. Aşırıya kaçmamak önemlidir.